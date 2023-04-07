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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 13:27

В Тамбовской области судили организаторов подпольной лаборатории, в которой сделали 450 килограммов наркотиков

Мужчины получили по 15 и 18 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Организаторы преступного бизнеса получили немалые сроки

Организаторы преступного бизнеса получили немалые сроки

Тамбовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы, которых признали виновными в преступлении по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенные организованной группой).

В суде установили, что двое жителей области, действуя в составе организованной группы, в одном из домовладений Жердевского района оборудовали нарколабораторию, где изготавливали синтетический наркотик мефедрон.

Их деятельность была пресечена в августе прошлого года сотрудниками регионального УФСБ России, которые обнаружили и изъяли около 450 килограммов наркотических средств, лабораторное и вспомогательное оборудование.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 15 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Дом и земельный участок, использовавшиеся для производства наркотиков, конфискованы в доход государства.

Фото прокуратуры Тамбовской области