В Тамбовской области судили организаторов подпольной лаборатории, в которой сделали 450 килограммов наркотиков

Организаторы преступного бизнеса получили немалые сроки

Тамбовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы, которых признали виновными в преступлении по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенные организованной группой).

В суде установили, что двое жителей области, действуя в составе организованной группы, в одном из домовладений Жердевского района оборудовали нарколабораторию, где изготавливали синтетический наркотик мефедрон.

Их деятельность была пресечена в августе прошлого года сотрудниками регионального УФСБ России, которые обнаружили и изъяли около 450 килограммов наркотических средств, лабораторное и вспомогательное оборудование.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 15 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Дом и земельный участок, использовавшиеся для производства наркотиков, конфискованы в доход государства.

Фото прокуратуры Тамбовской области