Мобильные комплексы видеофиксации «Кордон Про М» будут курсировать по дорогам Тамбовской области

"Кордоны" теперь могут фиксировать широкий спектр нарушений ПДД

С сентября 2022 года на дорогах Тамбовской области появилось множество передвижных мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кордон Про М». Если до этого такие системы фиксировали только нарушения правил остановки и стоянки машин, то «Кордоны» могут фиксировать превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, езду по обочине.

- Начиная с апреля текущего года в маршруты движения автомобилей с мобильными комплексами включена улично-дорожная сеть городов Мичуринск, Рассказово, Моршанск и Котовск, нескольких сел Тамбовского района (Татаново, Донское и Горелое). Кроме того, контроль за соблюдением Правил дорожного движения будет осуществляться на дороге, соединяющей Мичуринск и село Кочетовка-3, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Фото УМВД по Тамбовской области