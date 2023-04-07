Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 12:59

Мобильные комплексы видеофиксации «Кордон Про М» будут курсировать по дорогам Тамбовской области

В их маршруты теперь включены Мичуринск, Рассказово, Моршанск, Котовск и несколько сел
Марина МАКОВЛЕВА
"Кордоны" теперь могут фиксировать широкий спектр нарушений ПДД

"Кордоны" теперь могут фиксировать широкий спектр нарушений ПДД

С сентября 2022 года на дорогах Тамбовской области появилось множество передвижных мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кордон Про М». Если до этого такие системы фиксировали только нарушения правил остановки и стоянки машин, то «Кордоны» могут фиксировать превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, езду по обочине.

- Начиная с апреля текущего года в маршруты движения автомобилей с мобильными комплексами включена улично-дорожная сеть городов Мичуринск, Рассказово, Моршанск и Котовск, нескольких сел Тамбовского района (Татаново, Донское и Горелое). Кроме того, контроль за соблюдением Правил дорожного движения будет осуществляться на дороге, соединяющей Мичуринск и село Кочетовка-3, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Фото УМВД по Тамбовской области