Тамбовчанин уехал в Липецк и «забыл», что должен платить алименты на дочерей

В Петровское районное отделение судебных приставов поступило решение суда, согласно которому местный житель обязан выплачивать на содержание дочерей 7 и 5 лет шестую часть ото всех видов дохода. Но 33-летний отец жил и работал в Липецке, детям финансово не помогал, поэтому задолжал девочкам 88 тысяч рублей.

- Сотрудник ведомства ограничил должника в части водительского удостоверения, что вынудило мужчину оплатить задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 6 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области

Кроме того, должник предоставил справку с места работы, и теперь выплата алиментов будет регулярно производиться с его заработной платы.