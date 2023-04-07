В Жердевском районе мужчина попался с крупной партией наркотиков

В Жердевском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Житель Ставропольского края приехал в Тамбовскую область с крупной партией наркотиков.

- Сотрудники наркоконтроля установили местопребывание гражданина и задержали его с поличным на территории Жердевского района. Было изъято более 5 кг наркотического средства "N-метилэфедрон". При попытке скрыться от сотрудников полиции он выбросил рюкзак, в котором также было обнаружено около 100 грамм марихуаны, которые он приобрел для личного потребления, - сообщают в региональном УМВД.

Следствие установило, что мужчина купил запрещенные вещества через мессенджер и планировал заняться распространением наркотиков в Жердевском районе.

Возбуждено уголовное дело, которое по окончании расследования было передано в суд для рассмотрения по существу. Распространитель наркотиков содержится в СИЗО.