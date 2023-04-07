Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 10:19

Мобилизованный тамбовчанин, самовольно ушедший из части, получил 5 лет колонии

Мужчина ушел домой в ноябре и провел там несколько месяцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Наказание за такое преступление ужесточили

Наказание за такое преступление ужесточили

6 апреля в Тамбовском гарнизонном военном суде вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в дезертирстве. В суде и на следствии выяснили, что что в ноябре прошлого года, не имея на то уважительных причин, мобилизованный военнослужащий самовольно покинул часть, и отправился домой, где находился до середины января 2023-го.

- Подсудимого признали виновным в преступлении по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» и приговорили его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. – Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.