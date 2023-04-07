Суд взыскал в предпринимателя, не успевшего изготовить кухонный гарнитур в срок, почти 300 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области через суд защитило права тамбовчанина, заказавшего у предпринимателя изготовление кухонного гарнитура.

Предприниматель не выполнил заказ в срок, тогда покупатель решил отказаться от договора и потребовал возврата денег. Такой вариант развития событий предусмотрен законом, если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет окончена в срок.

- Несмотря на многочисленные обращения в адрес хозяйствующего субъекта, денежные средства потребителю в добровольном порядке не возвращены, - отметили в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу покупателя 93 000 рублей, неустойку в размере 93 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 98 000 рублей за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.