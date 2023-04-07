В Тамбове 7-летний мальчик выскочил под колеса машины из-за припаркованных авто

Ребенка госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 7-летний мальчик, произошла 6 апреля в 17 часов 40 минут в районе дома № 8 по Школьному проезду-1 города Тамбова. 30-летняя женщина управляя автомобилем «LADA GRANTA», наехала на ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

- Необходимо отметить, что родители всегда должны контролировать поведение детей на проезжей части, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Тем не менее, эта автоавария произошла в присутствии матери ребенка, которая не обеспечила его безопасность. Мальчика доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.