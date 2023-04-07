В Тамбовской области пьяный водитель иномарки устроил аварию, в которой пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя

Водитель иномарки сел за руль нетрезвым Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал нетрезвый водитель, произошла 6 апреля в 18 часов 30 минут на 25 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» в Бондарском районе. Сильно пьяный 65-летний мужчина, управляя «КIА», разворачивался на перекрестке со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю «LADA 21144», за рулем которого был 20-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель автомобиля «LADA 21144» и его 16-летняя пассажирка, обоих доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель иномарки не пострадал.