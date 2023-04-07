Житель Уварово украл два дорожных знака

В дежурную часть отдела полиции поступила дополнительная информация о ранее совершенном преступлении. С дороги на улице Шоссейной пропали два дорожных знака. Найти виновных сразу не удалось.

Позже личность подозреваемого все же удалось установить. Им оказался 46-летний житель Уварово, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Злоумышленник похитил знаки с целью использования на личном подворье в качестве труб. Оба демонтированных дорожных знака, регулирующих движение, изъяты и будут восстановлены, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

После проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному может грозить до 80 тысяч рублей штрафа либо до 2 лет тюрьмы.