Тамбовчанин убил и сжег знакомого экс-сожительницы, а ее изнасиловал, угрожая расправой

Труп убитого мужчины преступник сжег Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском районе пойдёт под суд 35-летний, ранее не раз судимый мужчина, которого обвиняют в совершении сразу нескольких серъёзных преступлениях. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

Следователи регионального СКР выяснили, что мужчина решил следить за своей бывшей сожительницей и для этого в августе прошлого года купил и тайно установил на ее машину GPS-трекер. С помощью мобильного телефона тамбовчанин стал отслеживать ее перемещение. Ночью 22 сентября, мужчина, вычислив, где находится бывшая гражданская жена, приехал к дачному дому в одном из садовых товариществ Тамбовского района. Там девушка отдыхала вместе со своим знакомым. Приревновав бывшую девушку, мужчина несколько раз выстрелил в ее приятеля из пневматической винтовки, целясь в голову и грудь. От полученных ранений 27-летний мужчина скончался на месте. Затем он завел 25-летнюю девушку в дом, где избил ее, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого мужчина, чтобы скрыть убийство, вывез труп в лесной массив и сжег его. На следующий день в правоохранительные органы обратились родственники погибшего с заявлением о его исчезновении. Вскоре следователи и криминалисты СК вместе с полицейскими установили обстоятельства исчезновения мужчины и нашли место, где находились его останки.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Тамбовский районный суд, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.