Тамбовчанин, осужденный за незаконную банковскую деятельность, вернет 7,2 миллиона рублей

В декабре 2022 года Мичуринский городской суд вынес приговор местному жителю и признал его виновным в преступлении по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Как установил суд, с августа 2016-го по май 2020 года мужчина занимался незаконным кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, оставляя себе комиссионное вознаграждение за проведенные операции. В результате преступной деятельности им получен доход больше 7,2 миллиона рублей.

В соответствии с положениями гражданского законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все полученное сторонами по такой сделке подлежит взысканию в доход государства.

- Мичуринский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с ответчика в бюджет Российской Федерации более 7,2 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.