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НовостиОбщество6 апреля 2023 17:32

В Тамбове следователи проверят информацию о плачевном состоянии двух жилых домов

Здания по ул. Рязанской, 22а и 28 могут представлять опасность для жильцов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В процессе мониторинга сети «Интернет» на страницах официальных ресурсов общественного движения «Народный фронт» следователи выявили сообщение о небезопасных условиях проживания людей в домах №22а и 28 по улице Рязанской города Тамбова. Как следует из публикации, из фасада дома №28 по улице Рязанской падают кирпичи и дом №22а также находится в аварийном состоянии и угрожает безопасности жителей.

- В связи с изложенным, руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц городской администрации и принять необходимые меры для обеспечения жильцам указанных домов безопасных условий проживания, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.