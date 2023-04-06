В Тамбове следователи проверят информацию о плачевном состоянии двух жилых домов

В процессе мониторинга сети «Интернет» на страницах официальных ресурсов общественного движения «Народный фронт» следователи выявили сообщение о небезопасных условиях проживания людей в домах №22а и 28 по улице Рязанской города Тамбова. Как следует из публикации, из фасада дома №28 по улице Рязанской падают кирпичи и дом №22а также находится в аварийном состоянии и угрожает безопасности жителей.

- В связи с изложенным, руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц городской администрации и принять необходимые меры для обеспечения жильцам указанных домов безопасных условий проживания, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.