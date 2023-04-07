В Тамбовской области 15-летний мотоциклист сбил женщину

Мотоцикл не был зарегистрирован Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, которое спровоцировал несовершеннолетний, произошло 5 апреля в 20 часов 30 минут в районе дома №93 по улице Гагарина села Дуплято-Маслово в Знаменском районе. 15-летий подросток за рулем мотоцикла «STELS YX200-C5B5», который не был зарегистрирован, наехал на 21-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине проезжей части попутного направления.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.