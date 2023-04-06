В Тамбовской области водитель иномарки сбил двух велосипедистов

Двое мужчин оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием велосипедистов произошла 5 апреля в 22 часа 35 минут на улице Пролетарская, напротив дома №268 города Рассказово. 28-летний водитель за рулем «Вольво S40» сбил мужчин 28 и 29 лет, которые на велосипедах двигались по правой обочине в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его нашли.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедистов на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.