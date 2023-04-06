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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 14:31

В Тамбовской области будут судить хакера, который пытался взломать банковскую компьютерную систему

38-летний мужчина пытался добыть персональные данные
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Котовска, который обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый со своего компьютера через интернет он запустил вредоносную компьютерную программу и применил механизм ее работы в отношении интернет-ресурса, принадлежащего одной из крупных банковских организаций. Однако получить несанкционированный доступ к персональным данным организации обвиняемый не смог. Преступление выявлено и раскрыто сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Котовский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.