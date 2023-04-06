Тамбовчанин, который убил двоюродного брата, на 8 лет отправится в колонию

Прокуратура Сосновского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Тамбова. Мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установили и доказали, что в июле прошлого года житель Тверской области приехал к своему двоюродному брату в Тамбов, откуда они вдвоем поехали в Сосновку, чтобы порыбачить.

Во время распития спиртного между братьями произошла словесная ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки тамбовчанин нанес ножом двоюродному брату не менее 23 ударов. В результате полученных травм потерпевший скончался от острой кровопотери на месте происшествия.

- С учетом позиции государственного мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.