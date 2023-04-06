В Тамбове 18-летний парень угнал свою будущую машину

В дежурную часть отдела полиции поступила информация об угоне автомобиля. Автовладелец, проживающий на улице Куйбышева в Тамбове, накануне вечером припарковался рядом с домом, не заперев дверцы салона. Разбитую машину обнаружили ночью на улице Заводской.

- Подозреваемый в угоне транспортного средства был задержан. При опросе 18-летний молодой человек, проживающий в Тамбове на улице Базарной, дал признательные показания. Как выяснилось, он уже заключил предварительный договор с потерпевшим о продаже машины, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодой человек не оплатил покупку полностью, поэтому автовладелец не разрешал ему садиться за руль. Угонщику не терпелось проехаться, хотя его навыки вождения оставляли желать лучшего. Парень завладел чужой «десяткой», не справился с управлением и врезался в дерево.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, придется возместить материальный ущерб потерпевшему.