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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:27

В Тамбове «Бессмертный полк» пройдет по прошлогоднему маршруту: от сквера им. Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл»

Путь оказался самым удобным для горожан
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В области стартовала подготовка к 9 мая

В области стартовала подготовка к 9 мая

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В этом году шествие Бессмертного полка в Тамбове пройдёт от сквера имени Зои Космодемьянской (ул. Советская) до ледового дворца спорта «Кристалл» (перекрёсток ул. Советская/ул. Пензенская), также как и в 2022 году. Об этом сообщили на заседании областного организационного комитета «Победа».

- Решение о прохождении шествия по маршруту прошлого года - от сквера имени Зои Космодемьянской по Советской до ледового дворца спорта «Кристалл» - было принято с учётом мнения общественности. Такой маршрут оказался самым удобным. Мы получили много благодарностей от тамбовчан, поэтому предлагаю при организации акции опираться на прошлогодний опыт, - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

На мероприятии обеспечат работу волонтёров, особое внимание уделят безопасности участников акции, а также их медицинскому сопровождению.