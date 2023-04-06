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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:28

Жители северной части Тамбова будут получать воду в полном объеме только утром и вечером

На насосной станции ведется ремонт, который продлится минимум до 10 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В течение дня и ночью давление будет снижено

В течение дня и ночью давление будет снижено

Коммунальщики сейчас проводят ремонтные работы на насосной станции Октябрьского района. Из-за этого у жителей северной части города в сетях водоснабжения снижено давление. Неудобства коснулись жителей улиц Рылеева-Б.Энтузиастов-Мичуринская-Свободная, а также мкр. Радужное, Северный, Солнечный, Майский. В водоканале говорят, что 6 до 8 утра и с 19 до 21 часа вода будет подаваться в обычном режиме.

- По такому графику водоснабжение планируется осуществлять до окончания ремонтных работ – ориентировочно до 10 апреля, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - При необходимости будет организован подвоз воды.

Фото РКС-Тамбов