17-летний тамбовчанин пытался угнать «семерку» и похитил «Москвич»

Машину парень бросил в поле Фото: УМВД России по Тамбовской области

17-летний подросток, проживающий в селе Новосеславино Первомайского района, ночью 5 апреля решил добраться из райцентра до дома на чужой машине. Увидев стоящий возле дома незапертый ВАЗ-2107 он проник в салон и попытался завести машину, взломав замок зажигания, но у него ничего не вышло. Бросив «Жигули», парень отправился искать другое авто. Вскоре он обнаружил «Москвич 2141», в котором хозяин оставил ключи. Молодой человек завел машину и отправился в путь, однако не справился с управлением и ударил машину о дерево. Разбитый автомобиль он бросил в поле и ушел.

Сотрудники уголовного розыска первомайской полиции изучили оставленные на автомобилях следы, нашли второй угнанный автомобиль, после чего установили личность предполагаемого похитителя. Сейчас подсчитывается ущерб, причиненный подростком, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за совершение угонов чужих автомобилей.

- С начала года на территории области совершен 41 угон автотранспорта, раскрываемость данного вида преступлений составила 94%, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.