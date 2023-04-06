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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:09

С 10 апреля в Тамбове начинает работу маршрут на Чистые пруды

Из-за теплой и сухой весны автобус запустят на 5 дней раньше
Марина МАКОВЛЕВА
Погода шепчет: пора открывать дачный сезон

Погода шепчет: пора открывать дачный сезон

10 апреля начинается работа дачного маршрута «Тамбов – Чистые пруды». Обычно сезон дачных перевозок стартует 15 апреля, но в этом году теплая и сухая погода установилась раньше обычного.

Как пояснили в администрации города Тамбова, с 10 апреля ежедневно будет организовано движение автобусов по следующему графику:

- от остановочного пункта «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00;

- от остановочного пункта «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40.

Фото администрации города Тамбова