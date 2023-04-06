Гендиректора «Тамбовской строительной компании» обвиняют в хищении 23 миллионов рублей

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Тамбовская строительная компания». Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель представила в УФНС уточненную налоговую декларацию для последующего возмещения НДС из федерального бюджета на сумму больше 23 миллионов рублей. Чтобы скрыть факт неправомерного возмещения налога женщина обеспечила подписание ряда фиктивных документов, в результате чего у подконтрольной ей фирмы якобы возникало право на возмещение НДС из бюджета.

- При проведении камеральной налоговой проверки организации было отказано в возмещении налога, в связи с тем, что применение налоговых вычетов признано необоснованным, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.