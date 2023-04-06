В Рассказово из-за демонтажа столбов ЛЭП перекроют проезд по 1-му Некрасовскому переулку

Движение будет осуществляться в объезд

В Рассказово из-за проведения работ по демонтажу опор линии электропередач местным филиалом акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» с 10 по 14 апреля с 9 до 17 будет закрыто движение транспорта на улице 1-ый Некрасовский переулок от улицы Некрасова до улицы Стахановский переулок.

- Во время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по улице Стахановский переулок и улице Садовый проезд, - сообщают в администрации города Рассказово.

Фото администрации Рассказово