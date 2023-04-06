В водоемы Знаменского района попали стоки сахарного завода

Пробы воды показали значительный уровень загрязнения

Прокуратура Знаменского района проверила исполнение природоохранного законодательства. Было установлено, что в пруды и реку Царевка произведен сброс неочищенной сточной воды из системы оборотного водоснабжения сахарного завода.

Может быть возбуждено уголовное дело о загрязнении вод

- На основании результатов исследований отобранных проб воды Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области произведен расчет размера ущерба, причиненного реке Царевка на территории Знаменского района, который составил около 7 млн рублей, - отмечают в прокуратуре Знаменского района.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье о загрязнении вод. Результат рассмотрения находится на контроле прокуратуры района.

Фото прокуратуры Знаменского района