17-летний тамбовчанин пойдет под суд за распространение наркотиков

Предложение поработать курьером парень получил в мессенджере Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Ленинском МСО Тамбова СУ СКР по региоу завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека, которого обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что осенью прошлого года в одном из мессенджеров парень получил приглашение за деньги поработать курьером по раскладке наркотиков по тайникам. Согласившись, молодой человек по обозначенным куратором координатам забирал свертки с запрещенными веществами и прятал их по закладкам, сообщая потом ему их местонахождение. 21 октября во время патрулирования улиц сотрудники полиции увидели, как молодой человек что-то фотографирует в зарослях кустарника около одного из домов по улице Степана Разина Тамбова, и сообщили об этом в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.