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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 7:09

17-летний тамбовчанин пойдет под суд за распространение наркотиков

Парень работал курьером-закладчиком
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Предложение поработать курьером парень получил в мессенджере

Предложение поработать курьером парень получил в мессенджере

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Ленинском МСО Тамбова СУ СКР по региоу завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека, которого обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что осенью прошлого года в одном из мессенджеров парень получил приглашение за деньги поработать курьером по раскладке наркотиков по тайникам. Согласившись, молодой человек по обозначенным куратором координатам забирал свертки с запрещенными веществами и прятал их по закладкам, сообщая потом ему их местонахождение. 21 октября во время патрулирования улиц сотрудники полиции увидели, как молодой человек что-то фотографирует в зарослях кустарника около одного из домов по улице Степана Разина Тамбова, и сообщили об этом в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.