Жители Мичуринска смогут купить семена и саженцы

21 и 22 апреля в Мичуринске пройдет универсальная ярмарка. Здесь можно будет купить декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений и многое другое.

Также будет предложен широкий выбор продовольственных и промышленных товаров тамбовских производителей.

- Ярмарка развернется с 8.00 до 15.00 на улице Советской (от площади им. И.В. Мичурина до улицы Революционной), - сообщают в администрации города Мичуринска.