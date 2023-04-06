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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:20

Жители Мичуринска смогут купить семена и саженцы

В городе пройдет ярмарка для садоводов
Марина МАКОВЛЕВА

21 и 22 апреля в Мичуринске пройдет универсальная ярмарка. Здесь можно будет купить декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений и многое другое.

Также будет предложен широкий выбор продовольственных и промышленных товаров тамбовских производителей.

- Ярмарка развернется с 8.00 до 15.00 на улице Советской (от площади им. И.В. Мичурина до улицы Революционной), - сообщают в администрации города Мичуринска.