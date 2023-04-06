Тамбовские баскетболисты проиграли «Уралмашу» с разницей в 42 очка

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Вчера, 5 апреля, в Екатеринбурге состоялся второй матч 1/4 финала мужской Суперлиги по баскетболу. Победитель регулярного чемпионата – местный «Уралмаш» - принимал впервые в истории пробившегося в плей-офф дебютанта турнира – «Тамбов». Если в первой встрече хозяева паркета добились перевеса в 23 очка, то накануне они выиграли с еще более ощутимой разницей – 100:58 (+42).

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Андрей Логинов (16 очков), Сергей Рассказов (девять), Максим Хозяшев (семь), Максим Лютыч и Владислав Бобровских (по пять).

Третий матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится 9 апреля в Тамбове. Начало игры в 16:00.