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НовостиСпорт5 апреля 2023 21:31

Тамбовские баскетболисты проиграли «Уралмашу» с разницей в 42 очка

До вылета из плей-офф остался один шаг
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Вчера, 5 апреля, в Екатеринбурге состоялся второй матч 1/4 финала мужской Суперлиги по баскетболу. Победитель регулярного чемпионата – местный «Уралмаш» - принимал впервые в истории пробившегося в плей-офф дебютанта турнира – «Тамбов». Если в первой встрече хозяева паркета добились перевеса в 23 очка, то накануне они выиграли с еще более ощутимой разницей – 100:58 (+42).

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Андрей Логинов (16 очков), Сергей Рассказов (девять), Максим Хозяшев (семь), Максим Лютыч и Владислав Бобровских (по пять).

Третий матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится 9 апреля в Тамбове. Начало игры в 16:00.