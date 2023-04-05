У тамбовчанина арестовали машину за долг в 163 тысячи рублей

На принудительном исполнении в Октябрьском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении тамбовчанина. Мужчина не оплачивал налоги, услуги ЖКХ, не возвращал долг в 30 тысяч рублей. В итоге он задолжал по 12 исполнительным производствам 163 тысячи рублей.

Судебный пристав выяснил, что должнику принадлежит иномарка. На машину был наложен запрет регистрационных действий, но мужчина и не подумал рассчитаться с долгом.

- Установив местонахождение автомобиля в Знаменском районе, сотрудник ведомства дал поручение коллегам арестовать автотранспортное средство. Знаменские судебные приставы составили акт описи и ареста имущества, после чего автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Если тамбовчанин не погасит задолженность и не оплатит исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей, его машину отправят на продажу, а вырученные деньги пойдут в счет оплаты долга.