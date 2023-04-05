В Тамбове 80 человек оштрафованы за расклейку объявлений в неположенных местах

Штраф за расклейку объявлений может варьироваться от 2 до 100 тысяч рублей

За 2022 год административная комиссия города Тамбова оштрафовала более 80 расклейщиков объявлений. Они размещали свои листовки в неположенных местах.

- Поймать за руку недобросовестных «горе рекламщиков» очень трудно. Они, как правило, работают в ночное время и проявляют чудеса скрытности и осторожности, многие из них являются жителями других городов, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

По закону за расклейку объявлений вне специально отведенных для этого мест гражданин может быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностное лицо - от 5 до 10 тысяч рублей, юридическое лицо - от 10 до 100 тысяч рублей.

Фото администрации города Тамбова