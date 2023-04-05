В Тамбове запланированы отключения света

6 апреля в связи ремонтом на трансформаторной подстанции будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

С 9.00 до 11.30:

- ул. Лермонтовская, д. 13-69;

- ул. К. Маркса, д. 46-97;

- ул. Кирова, д. 1-15;

- ул. А. Бебеля, д. 31-74;

с 14.00 до 16.30:

- ул. Пролетарская, д. 16-64;

- ул. Энгельса, д. 101-115;

- ул. Сергеева-Ценского, д. 75-109;

- ул. А. Бебеля, д. 69-117.

С 9.00 до 16.00 пройдет ремонт сетей, из-за чего будут обесточены:

- ул. Осипенко, д. 1-19;

- ул. Воронежская, д. 105-155;

- ул. Талалихина, д. 2-15;

- ул. Серова, д. 1-20;

- ул. М. Расковой, д. 3-31.