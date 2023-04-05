В Тамбовском районе велосипедист с ребенком-пассажиром попали под автобус

Госпитализация пострадавшим не понадобилась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали пожилой мужчина и маленький ребенок, произошла 4 апреля в 17 часов 20 минут на 9 километре автодороги «Тамбов-Котовск», которая проходит через поселок Строитель, 57-летий водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ 525653» наехал на 71-летнего мужчину на велосипеде «STELS». Пожилой велосипедист двигался по правой обочине и, не убедившись в безопасности маневра, начал смещаться на полосу движения автобуса.

- После дорожно-транспортного происшествия велосипедиста и его пассажира – 3-летнего мальчика, которые получили травмы, на месте аварии осмотрел фельдшер скорой, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.