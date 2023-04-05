На кладбищах Тамбова устанавливают лавочки

Первые лавочки появились на "Полынках" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Перед наступлением больших религиозных праздников, в которые традиционно многие посещают кладбища, служба городского хозяйства приступили к уборке погостов и прилегающих к ним территорий.5 марта на всех кладбищах города ведется установка лавочек в местах скопления людей. Посетители Полынковского кладбища уже смогли с комфортом дождаться на них автобуса после уборки могил.

- Параллельно мы занимаемся уборкой мусора с территории кладбищ. Здесь сейчас работают две бригады, техника, крупные самосвалы. Ведутся работы по завозу технической воды и песка. Кстати, последнего планируется доставить на все кладбища около 1300 куб.м. Насыпи расположатся на привычных для людей местах. На Полынковском кладбище, так как оно самое большое, их будет 12. Три на Петропавловском и одно на Воздвиженском, - говорит и.о. директора Дирекции городского хозяйства Константин Петров.

В этом году на территории погостов будет построено 26 контейнерных площадок, из них 22 — на «Полынках». Определено финансирование, готовится документация на строительство. Чтобы люди привыкали к будущим местам сбора мусора, здесь уже начали устанавливать информационные таблички.