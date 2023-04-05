В Тамбовской области активизировались клещи

На территории нашего региона с приходом тепла активизировались клещи. За неделю к врачам обратилось 19 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей. В этом году опасные членистоногие проснулись раньше, чем в прошлом - за аналогичный период прошлого года обращений отмечено не было. Укушенным обеспечена экстренная профилактика и медицинское наблюдение.

- В 58 % случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, на территории дач – 36,8 %, что определяет актуальность проведения акарицидных обработок территорий домовладений, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Один из обследованных клещей оказался заражен боррелиозом. Кроме того, укушенный может заразиться гранулоцитарным анаплазмозом, туляремией, моноцитарным эрлихиозом.