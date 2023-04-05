В Тамбове будут судить организатора игрового клуба

В Ленинском МСО Тамбова СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Котовска, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, мужчина, зная, что территория Тамбовской области не входит ни в одну игорную зону, арендовал помещение по улице Носовской города Тамбова якобы для деятельности благотворительного фонда, где фактически организовал и с января 2023 года незаконно проводил азартные игры с использованием игрового оборудования. Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.