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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 12:28

В Тамбове будут судить организатора игрового клуба

Заведение работало в областном центре на улице Носовской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Ленинском МСО Тамбова СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Котовска, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, мужчина, зная, что территория Тамбовской области не входит ни в одну игорную зону, арендовал помещение по улице Носовской города Тамбова якобы для деятельности благотворительного фонда, где фактически организовал и с января 2023 года незаконно проводил азартные игры с использованием игрового оборудования. Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.