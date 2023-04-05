Тамбовчанин убил гостя из-за оскорбления в криминальном прошлом

Временный жилец задушил гостя Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которое обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

26 декабря прошлого года в квартире дома по улице Свободной города Тамбова обнаружено тело 34-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. Вскоре в совершении этого преступления заподозрили ранее судимого за убийство мужчину, временно проживающего в этой квартире.

Следствие установило, что обвиняемый и погибший проживали в соседних домах и в декабре прошлого года познакомились около магазина. После непродолжительного общения злоумышленник пригласил нового знакомого к гости. 24 декабря прошлого года во время застолья гость, узнав о криминальном прошлом обвиняемого, оскорбительно выразился в его адрес, после чего между ними началась драка, в ходе которой обвиняемый задушил гостя. Затем он вызвал такси и скрылся с места преступления.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.