Тамбовчанка организовала ОПГ, которая помогла незаконно сотаться в стране 68 иностранцам

В суде вынесли приговор преступной группе лиц из 6 человек. Всех их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

На следствии и в суде установили, что жительница Мичуринска создала под видом оказания законных платных услуг преступную группу для организации незаконного пребывания в РФ иностранцев. В состав группы входили ее родственники и знакомые. Известно, что с 2014 по 2019 год он фиктивно трудоустраивали иностранцев, ставили их на учет по месту пребывания, регистрировали в принадлежащих им жилищах либо договаривались с собственниками других домовладений, организовывали сдачу иностранными гражданами комплексного экзамена и получение соответствующих сертификатов без соблюдения установленной законом процедуры, оказывали содействие им в оформлении различных фиктивных справок и заявлений.

В результате незаконных действий участников преступной группы в органы по вопросам миграции Тамбовской области подавались документы для получения иностранными гражданами патентов, разрешений на временное проживание в РФ, видов на жительство в РФ, гражданства РФ и т.д., содержащие заведомо ложные сведения. Таким образом, 68 иностранных граждан необоснованно получили документы, предоставляющие право незаконно пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Следствию удалось доказать получение участниками группы от вышеуказанных лиц за оказанное содействие вознаграждение в размере не меньше 1,5 млн рублей. Преступная деятельность участников группы выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а ее подельникам – различные сроки лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.