Бывшую начальницу отделения почты признали виновной в присвоении 700 тысяч рублей

Представитель прокуратуры Советского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

- Суд установил, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи, получала от клиентов почтового отделения денежные средства в качестве платежей за регистрируемые почтовые отправления и, не внося их в кассу, присваивала себе, - пояснили в прокуратуре Советского района.

Также выяснилось, что подсудимая неоднократно снимала и присваивала деньги из кассы. Общая сумма похищенного составила около 700 тысяч рублей.

Суд признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.