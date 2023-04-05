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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 8:10

В Тамбовском районе заведующую детским садом подозревают в мошенничестве

Из бюджета было похищено более 250 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что заведующая дошкольным общеобразовательным учреждением заключила договор с работником на замещение должности помощника воспитателя. При этом работник трудовые обязанности не осуществлял, а заработная плата поступала на банковскую карту, находящуюся в пользовании заведующей детским садом, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Всего с февраля 2021 года по март 2023 года таким образом из бюджета было похищено более 250 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.