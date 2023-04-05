Тамбовчанину, набросившемуся на знакомого с ножом, дали условный срок

Уваровский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью.

33-летний обвиняемый поссорился с 44-летним мужчиной и несколько раз ударил его кухонным ножом.

- Полицейские опросили всех возможных свидетелей и осмотрели место происшествия, изъяли улики и нож, который был применен в качестве орудия преступления. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Было возбуждено уголовное дело, которое после завершения расследования передали в суд для рассмотрения по существу.

Суд принял во внимание возмещение причиненного ущерба потерпевшему и другие смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.