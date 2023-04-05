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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 7:10

Житель Тамбовского района попался с наркотиками

Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Советской села Богословка в Тамбовском районе сотрудники наркоконтроля совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным задержали 23-летнего мужчину. У безработного сельчанина при себе обнаружено 50 грамм марихуаны.

- Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков при опросе дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.