Житель Тамбовского района попался с наркотиками

На улице Советской села Богословка в Тамбовском районе сотрудники наркоконтроля совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным задержали 23-летнего мужчину. У безработного сельчанина при себе обнаружено 50 грамм марихуаны.

- Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков при опросе дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.