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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:57

В Тамбове проводят опрос о необходимости завершения отопительного сезона

Высказать свое мнение жители могут на страничках главы администрации города Максима Косенкова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчане не хотят переплачивать за ненужное тепло

Тамбовчане не хотят переплачивать за ненужное тепло

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Жители Тамбова могут высказаться о том, стоит ли сейчас отключать батареи, или стоит еще подождать. Опрос инициировал глава администрации города Максим Косенков.

- По разным каналам связи от тамбовчан поступает немало обращений по поводу завершения отопительного сезона. Да, действительно, последние трое суток среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8, на ближайшие дни прогноз тоже благоприятный, - пишет Максим Юрьевич. - Напоминаю, что отопительный сезон может быть завершён в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8. Все мы видим, что в этом году весна ранняя. Обычно отопительный сезон завершали не ранее середины апреля. Именно по этой причине прошу вас принять в опросе и выразить свое мнение.

Пройти опрос можно в социальных сетях мэра города.