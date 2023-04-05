В Тамбове проводят опрос о необходимости завершения отопительного сезона

Тамбовчане не хотят переплачивать за ненужное тепло Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Жители Тамбова могут высказаться о том, стоит ли сейчас отключать батареи, или стоит еще подождать. Опрос инициировал глава администрации города Максим Косенков.

- По разным каналам связи от тамбовчан поступает немало обращений по поводу завершения отопительного сезона. Да, действительно, последние трое суток среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8, на ближайшие дни прогноз тоже благоприятный, - пишет Максим Юрьевич. - Напоминаю, что отопительный сезон может быть завершён в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8. Все мы видим, что в этом году весна ранняя. Обычно отопительный сезон завершали не ранее середины апреля. Именно по этой причине прошу вас принять в опросе и выразить свое мнение.

Пройти опрос можно в социальных сетях мэра города.