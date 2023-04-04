Баскетбольный клуб «Тамбов» проиграл на старте плей-офф Суперлиги

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Екатеринбурге состоялся первый матч 1/4 финала мужской Суперлиги по баскетболу. Победитель регулярного чемпионата – местный «Уралмаш» - принимал впервые в истории пробившегося в плей-офф дебютанта турнира – «Тамбов». Интрига сошла на нет после первой четверти, в которой хозяева паркета оказались на две головы сильнее соперника – 25:10. После трех четвертей уральские парни вели «+32». «Тамбов» выиграл четвертую четверть почти с двукратным перевесом (20:11), но на исходе поединка это не отразилось. Итог – 86:63 и 1:0 в серии в пользу «Уралмаша».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Роман Баландин (20 очков), Никита Иванов (16), Андрей Логинов (семь), Юрий Митюк (шесть) и Сергей Рассказов (четыре).

Второй матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится завтра, 5 апреля, в Екатеринбурге. Начало игры в 17:00.