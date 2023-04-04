Тамбовские «волчата» вышли в полуфинал НМХЛ

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

На льду «Темпа» состоялся четвертый матч четвертьфинальной серии в рамках НМХЛ. Местный «Тамбов» принимал на своем льду пензенский «Дизелист». Обменявшись победами на выезде (0:3 и 4:2), наши парни добились сокрушительного успеха дома (5:0). Так что от выхода в следующий раунд плей-офф победителей «регулярки» отделял один выигрыш. Уже после первого тайма мичуринцы вели с перевесом в три шайбы (Килин, 8-я, Табачков, 9-я, Долишня,18-я). Второй игровой отрезок выиграли гости – 2:0. Но на этом голевые подвиги обеих команд завершились. 3:2 в матче и 3:1 в серии в пользу «Тамбова».

Теперь в полуфинале мичуринский клуб сыграет с «Рязанью-ВДВ». Первые два матча серии до трех побед «волчата» проведут на выезде – 6 и 7 апреля. Начало обеих встреч в 19:00.