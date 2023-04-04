Из дворов Тамбова уберут старые покрышки

Вместо покрышек во дворах города предлагают высаживать деревья Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С улиц Тамбова должны убрать старые покрышки. Такое поручение получили городские службы в минувший понедельник. В мэрии констатируют – некоторые дворы, имеющие такое сомнительное украшение, превратились в настоящий колесный базар и сегодня такое средство «благоустройства» не просто странно смотрится, но и ощутимо портит экологию. Дело в том, что при нагревании, которое неизбежно в жаркие дни даже в нашем климате, отработанные покрышки выделяют бензол и ксилол, фенол, сероводороды, формальдегиды и прочие канцерогенные вещества.

- Сначала будет рассмотрен вопрос вывоза таких покрышек на одну из городских площадок для складирования, одновременно прорабатывается возможность утилизации и переработки таких отходов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.