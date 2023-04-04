В Уварово с пирса на набережной в воду упал 9-летний мальчик

Следователи проведут проверку по этому факту

Трагедия едва не произошла в городе Уварово. Здесь на набережной, поскользнувшись на скользком покрытии пирса, в воду упал 9-летний мальчик. На помощь тонущему ребенку пришли очевидцы, среди которых оказались активисты ОНФ.

- Руководитель следственного управления СК России по Тамбовской области Александр Полшаков поручил руководителю и.о. руководителя Уваровского МСО в рамках процессуальной проверки разобраться в причинах произошедшего, установить соответствие конструкции спуска к воде проектной документации и требованиям безопасности, - сообщает СУ СКР по региону.

Фото ОНФ