В Тамбовской области стали реже болеть гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 11 %. К врачам обратилось 4878 человек. Доля заболевших детей составила 43,4 %. Среди обратившихся выявлено 16 случаев гриппа, из них 4 случая у детей.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, много заболевших зафиксировано в Котовске, Инжавинском районе, Тамбове, Моршанске, Уваровском районе, Рассказово и Уварово. Рост заболеваемости замечен в Токаревском, Ржаксинском, Кирсановском, Бондарском районах.

У 17 обследованных больных нашли вирусы COVID-19, парагриппа, аденовируса, сезонного коронавируса и вируса гриппа типа В.