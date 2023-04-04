В Тамбовской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд

Боеприпас вывезли и уничтожили

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили боеприпас, который местный жителб нашел на улице Свободной города Моршанска. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 152-миллиметровый артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезен специалистами Росгвардии в безопасное место и уничтожен, - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии