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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:49

В Тамбовской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд

Боеприпас на улице Моршанска обнаружил местный житель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Боеприпас вывезли и уничтожили

Боеприпас вывезли и уничтожили

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили боеприпас, который местный жителб нашел на улице Свободной города Моршанска. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 152-миллиметровый артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезен специалистами Росгвардии в безопасное место и уничтожен, - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии