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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 10:04

В Тамбове на улице Пролетарской водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в ограждение

19-летнюю девушку на месте осмотрел фельдшер скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Потерявшая управление иномарка протаранила ограждение

Потерявшая управление иномарка протаранила ограждение

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 19-летняя девушка, произошла 3 апреля в 1 час 5 минут в районе дома №66 по улице Коммунальной на проезжей части улицы Пролетарской города Тамбова. Юная водитель за рулем «Hyundai Getz»» не справилась с управлением, наехала на бордюрный и врезалась в ограждение.

- На месте аварии девушку осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.