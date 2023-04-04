В Тамбове на улице Пролетарской водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в ограждение

Потерявшая управление иномарка протаранила ограждение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 19-летняя девушка, произошла 3 апреля в 1 час 5 минут в районе дома №66 по улице Коммунальной на проезжей части улицы Пролетарской города Тамбова. Юная водитель за рулем «Hyundai Getz»» не справилась с управлением, наехала на бордюрный и врезалась в ограждение.

- На месте аварии девушку осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.