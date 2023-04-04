В Мичуринске начато благоустройство Сквера Литераторов

Пространство изменится до неузнаваемости

В Мичуринске раньше срока приступили к обустройству Сквера Литераторов. Сейчас ведется опиловка деревьев и подготовка территории к работам. Затем здесь планируется проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и бюсты поэтов и писателей, связанных с городом. На создание Сквера Литераторов будет направлено почти 30 млн рублей.

- Территория является связующим звеном между центральной частью города Мичуринска и микрорайоном Донское. Ее благоустройство позволит городской набережной нести не только рекреационную функцию, но и поможет культурно развиваться горожанам и гостям Мичуринска, ведь у пространства есть все шансы стать популярным местом для проведения литературных встреч, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Напомним, что с 2020 года Мичуринск носит звание Литературного города России. Здесь живут потомки Александра Сергеевича Пушкина, здесь жили и творили писатели Сергей Терпигорев (Атава), Александр Левитов, Константин Федин, Василий Кубанёв, Борис Панов и другие.

Фото администрации города Мичуринска