В Тамбове в двадцатый раз пройдет Тотальный диктант

Написать диктант может любой

8 апреля в Тамбове пройдет ежегодная акция Тотальный диктант. Написать его областном центре можно будет в библиотеках - Центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака, Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина и других.

- Те, кто хотел бы написать диктант на открытом воздухе, могут отправиться на специальную площадку в Пригородном лесу. Главное, не забыть зарегистрироваться на сайте. Тотальный диктант - бесплатное и анонимное мероприятие, но для того, чтобы мест хватило всем, регистрация обязательна, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

В этом году Тотальный диктант пройдет уже в двадцатый раз. В разные годы тексты для него создавали известные писатели Дина Рубина, Захар Прилепин, Алексей Геласимов, Андрей Усачев, Борис Стругацкий. Автором текста этого года стал писатель из Владивостока Василий Авченко.

Фото администрации города Тамбова